РИАМО - 29 дек. Депутат Госдумы Александр Толмачев подарил девочке из Щелкова щенка корги. Щенок привит, обучен и ориентирован на общение с человеком, сообщает пресс-служба московского областного отделения «Единой России».

Под Новый год, как в сказке, случаются чудеса и исполняются желания. Этот праздник стал особенным для одиннадцатилетней Анастасии из городского округа Щелково. Она на протяжении двух с половиной лет мечтала о щенке корги, который стал бы для нее настоящим другом. К сожалению, у Насти ограничения по здоровью, но желание обзавестись четвероногим питомцем сильнее болезни.

Выбор породы не случаен. Корги – жизнерадостная собака, которая прекрасно чувствует себя как в условиях городской квартиры, так и в загородном жилье, а еще она предпочитает бегу размеренный шаг, что отлично подходит Насте.

О мечте девочки узнал депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Толмачев.

«Мама Насти рассказала моим партнерам из благотворительного фонда «Рождественская звезда» о давней мечте дочери. Мы с щелковским движением спасателей, у которых на службе есть корги по имени Маруся, дали клич в социальных сетях, что ищем щенка. Получили большой отклик и выбрали самую лучшую и подходящую для Настеньки собаку, я ее приобрел для нее», – рассказал Александр Толмачев.

Щенок, которого назвали Лелик, привит, обучен и ориентирован на общение с человеком. Накануне Нового года Настя вместе с семьей была приглашена в местный спасательный отряд, где девочке подарили друга, о котором она мечтала.

«Важно, чтобы у каждого ребенка, независимо от возраста, сбывались мечты и желания, тем более под Новый год. Чудеса реально случаются, и я уверен, что у Насти это одно из первых больших чудес в жизни и их обязательно будет еще много», – сказал депутат.

Семья Анастасии поблагодарила Александра Толмачева за неравнодушие и внимание.