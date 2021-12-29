РИАМО - 29 дек. Доказательств, указывающих на прямую связь конкретного зуба во рту с тем или иным заболеванием в современной медицине нет, однако связь заболеваний полости рта и внутренних органов несомненна и научно доказана, сообщила РИАМО врач-стоматолог высшей категории сети клиник «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Елена Мартынова.

«Полость рта – это отдел пищеварительной системы. Заболевания зубов, десен и слюнных желез будут влиять в первую очередь на процессы обработки пищи и степень ее усваивания. Так, нарушение положения зубов или их отсутствие препятствуют качественному пережевыванию пищи. Со временем развиваются гастрит и другие заболевания пищеварительного тракта и печени», – сказала Мартынова.

Она отметила, что в возникновении кариеса зубов и воспалительных заболеваний десен главным фактором являются бактерии. Без полноценной гигиены происходит их быстрое размножение и разрушение тканей зуба. При распространении бактерий за верхушку корня на верхней челюсти происходит разрушение костной ткани, а это может привести к развитию гайморита.

«Стрептококки – бактерии, которые вызывают кариес зубов. Они могут провоцировать частые ангины и отиты. Проникая в кровеносные сосуды, они могут вызвать воспаление внутренней стенки сердечной мышцы, эндокардит. Лечение антибиотиками без лечения зубов в данном случае не принесет желаемого результата. Постоянные обострения и снижение общего иммунитета переводят эти заболевания в хроническую стадию», – подчеркнула врач.

По ее словам, при воспалении десен с разрушением связки зубов образуются так называемые «карманы» и бактерии попадают в общий кровоток. Прикрепляясь к внутренним стенкам сосудов, они способствуют развитию хронических заболеваний внутренних органов.

По данным ряда исследований, к таким заболеваниям относятся хронический бронхит, пневмонии, сердечно-сосудистые заболевания и атеросклероз, который повышает риски инсульта и инфаркта миокарда. При ревматоидном артрите в жидкости суставов также обнаружены бактерии, вызывающие воспаление десен.

Мартынова также отметила, что наблюдается и обратная связь. У людей с заболеваниями желудка, печени, сахарным диабетом и заболеваниями крови изменения на слизистой оболочке полости рта могут проявляться задолго до появления симптомов основного заболевания. При выявлении в полости рта стоматологом признаков, означающих нарушения в работе внутренних систем организма, он немедленно направит пациента к соответствующему специалисту.

«Хотелось бы отметить, что проведение профессиональной гигиены и осмотр стоматологом раз в полгода поможет предотвратить заболевания полости рта и предупредить развитие осложнений при хронических заболеваниях», – подытожила Мартынова.