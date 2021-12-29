РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. Ученикам гимназии №18 в городском округе Люберцы рассказали о вреде наркотиков и ответственности за их хранение, употребление и распространение, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

Лекцию организовали совместно с комиссией по делаем несовершеннолетних и защите их прав.

Полицейские напомнили, что за хранение, употребление и распространение наркотических веществ несовершеннолетним грозит как административная, так и уголовная ответственность.

По статье 6.9 КоАП РФ за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ предусмотрена административная ответственность. Также штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток грозит по статье 20.20 КоАП РФ за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах.

Данное административное наказание предусмотрено лицам, достигшим 16-летнего возраста. Если правонарушителю нет 16 лет, административной ответственности подлежат его родители по статье 20.22 КоАП РФ.

Кроме того, лица, достигшие 16 лет могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ за незаконное приобретение, хранение и перевозку, изготовление, переработку психотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства. В зависимости от степени тяжести преступления подростку может грозить уголовный срок до 20 лет лишения свободы.