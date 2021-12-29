РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 дек. Спасатели приняли участие в новогоднем спектакле «Проказы Бабы Яги» для участников пилотного проекта «Ресурсный класс» на базе инклюзивной школы №28, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сотрудники 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области выступили в роли актеров и аниматоров, подарив детям незабываемый праздник.

Кроме того, они напомнили ребятам о правилах использования пиротехнических изделий.