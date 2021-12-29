РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 дек. Реконструкцию Путилковского шоссе в подмосковном Красногорске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжат в 2022 году, сообщается на официальном сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы будут выполнены в максимально сжатые сроки, для этого с подрядчиком заключен единый госконтракт на проектирование и проведение строительно-монтажных работ.

В рамках 2 этапа на территории Красногорска планируется построить четырехполосный тоннель в районе примыкания Проектируемого проезда №6411 к Путилковскому шоссе протяженностью порядка 0,5 км. Для удобства жителей предусмотрено строительство подземного пешеходного перехода на Путилковском шоссе.

«Реализация второго этапа реконструкции Путилковского шоссе стала возможна благодаря поддержке из федерального бюджета, объем которого составил 3 млрд рублей. Приступить к реконструкции планируется после завершения разработки проекта, ориентировочно - в III квартале 2022 года», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Проведение реконструкции улучшит транспортную доступность для более чем 80 тыс. жителей микрорайона, включая строящийся ЖК «Большое Путилково», позволит обеспечить дополнительную транспортную связь с Пятницким шоссе и беспрепятственный выезд на МКАД в двух уровнях.

В декабре 2020 года завершился 1 этап реконструкции Путилковского шоссе. Участок протяженностью 1,6 км был расширен до четырех полос движения, проведено устройство тротуаров и велодорожки. Реализация этапа позволила увеличить пропускную способность Путилковского шоссе.