РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с членами совета депутатов Балашихи Антоном Орешковым, Ульяной Кондряковой, Рустамом Фахрисламовым и Андреем Коровушкиным передали 2 игровые консоли молодежному центру «Мы вместе» микрорайона Железнодорожный, сообщает пресс-служба Ефимова.

Приставки позволят открыть на базе центра новое направление - киберспорт.

«Сегодня мы передали ребятам два полностью оборудованных места для киберигр: приставки SonyPlayStation 4, мониторы, джойстики, игры. Киберспорт – это направление, которое набирает миллионы последователей. В Балашихе есть сильные игроки, уже проводятся турниры на уровне города. Вместе с муниципальными коллегами поддержали инициативу ребят. Теперь дело за ними», - сказал Ефимов.

Ребята поблагодарили депутатов, которые заложили средства в муниципальную программу наказов на приобретение нестандартного оборудования, и предложили организовать после новогодних праздников турнир по FIFA на базе молодежного центра.

«В моем детстве была приставка «Денди» с танчиками и «Марио». Конечно, сегодня мир игр перешел на космический уровень – и в графике, и в глубине стратегий. Поддержим ребят в их начинаниях», - подчеркнул Орешков.