РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. В городском округе Люберцы проверили внешний вид, служебную документацию полицейских, техническое состояние автотранспорта и специальные средства, используемые при выполнении служебных задач, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

Комплексный развод сил полиции проходил на территории Дворца спорта «Триумф».

Также в мероприятии участвовали сотрудники Росгвардии и народные дружинники.

Инструктаж нарядов полиции провел начальник отдела охраны общественного порядка, майор полиции Юрий Агапов. Начальник Дежурной части МУ МВД, майор полиции Максим Сафонов довел до заступающих нарядов оперативную обстановку за прошедшие сутки в горокруге, а также на территории Москвы и Московской области.