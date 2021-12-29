РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 дек. В городском округе Мытищи на улице Мира образовалась пробка длиной более 1 км, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено в сторону Волковского шоссе. Пробка начинается от центрального парка культуры и отдыха и продолжается до пересечения с ул. Юбилейной. Заторы также наблюдаются и в обратную сторону.

Затруднено движение также на Новомытищинском и Олимпийском проспектах, Шараповском проезде, улице Селезнева и Волковском шоссе.