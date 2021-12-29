РИАМО - 29 дек. В преддверии новогодних праздников на катке в Парке Горького откроется медийная инсталляция, сообщил директор столичного парка Павел Трехлеб.

«В этом году мы постарались не запускать единовременно и каток, и другие вещи, как это обычно делается, а разбили на определенные подэтапы для того, чтобы поддержать эмоциональную составляющую», – сказал Трехлеб в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что перед Новым годом будет открытие медийной инсталляции, которая находится в центре главного фонтана парка.

Трехлеб отметил, что впервые за многие годы посетители смогут подойти к инсталляции, чтобы посмотреть ее вблизи и сделать фотографии.

В столице в декабре более 150 катков с искусственным льдом открылись для москвичей.