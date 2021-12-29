РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. Жителям Подольска напомнили о сертификатах на приобретение или строительство жилья взамен аварийного, заявление на субсидию можно подать в администрацию округа до 15 февраля. Об этом сообщили в Стройкомитете администрации округа.

На днях заместитель председателя комитета по строительству и архитектуре администрации округа Ирина Ершова встретилась с собственниками помещений в аварийных домах №№3 и 5 на улице Циолковского и №4/2 на проспекте Ленина. В мероприятии приняли участие 20 жителей, которые задали вопросы по новому способу расселения из аварийного жилья с помощью сертификатов (субсидий на приобретение или строительство жилья). Ранее у жителей было время проанализировать и изучить более детально предложенный вариант переселения.

Субсидию вправе получить собственники аварийных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года, включенных в госпрограмму Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» и расселяемых с участием средств бюджета региона.

Субсидию можно использовать для самостоятельного приобретения собственником жилого помещения любым способом, в том числе для оплаты по договору купли-продажи квартиры, комнаты, жилого дома; долевого участия в строительстве многоквартирного дома; по договору подряда на строительство жилого дома; на оплату первого взноса по договору жилищного кредита (в том числе ипотеки); разницы по договору мены; фактической задолженности по ранее заключенному договору ипотечного кредитования.

Гражданину предоставляется 83 963 рубля за 1 квадратный метр аварийного жилья, принадлежащего ему на праве собственности. При этом он гарантировано получит выплату с учетом субсидии в размере 2 812 760 руб. 50 коп., то есть за 33,5 кв. м, даже если владеет помещением меньшей площади.

Для получения субсидии в 2022 году необходимо подать заявление в администрацию городского округа Подольск не позднее 15 февраля 2022 года.

Пока заявлений от граждан, желающих получить сертификат (субсидию), в администрацию городского округа Подольск не поступало.