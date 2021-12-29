РИАМО - 29 дек. Юрия Муравицкого назначили главным режиссером Театра на Таганке. На эту должность его назначила директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, сообщает газета «Известия».

В свою очередь режиссер выразил надежду на то, что постоянное сотрудничество даст возможность театру добиться хороших творческих результатов.

Театр на Таганке был основан 23 апреля 1964 года. В этот день выпускники Театрального училища имени Бориса Щукина сыграли свой дипломный спектакль по пьесе Бертольта Брехта «Добрый человек из Сезуана» в постановке Юрия Любимова на сцене Московского театра драмы и комедии.

В 1984 году Юрий Любимов, ставший главным режиссером театра, уехал за границу, и его место занял Анатолий Эфрос. Спустя пять лет Любимов вернулся, однако в труппе произошел раскол. Тогда отколовшаяся ее часть основала «Содружество актеров Таганки».

8 октября стало известно о воссоединении Театра на Таганке и театра «Содружество актеров Таганки».