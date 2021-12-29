РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту воспитанника учреждения социального обслуживания Московской области семейного центра помощи семье и детям «Непоседы» из Балашихи Ильи Блохина, он мечтал полетать в аэротрубе, сообщает пресс-служба депутата.

О своей мечте мальчик написал Деду Морозу на открытке, которую разместили на новогодней елке, установленной в Балашихинском отделении партии «Единая Россия». Ефимов срезал письмо Ильи и навестил его с подарками.

«Утром заехал к Илье в гости, поздравил парня с Новым годом и подарил сертификат на полет и сувениры от Мособлдумы. «Елка желаний» - хорошая акция, которая позволяет детям из малообеспеченных семей или ребятам без родителей осуществить их заветную мечту», - сказал Ефимов.

Илья Блохин поблагодарил депутата.

«Чувства непередаваемые. Я и не думал, что будет так классно. Теперь точно буду стремиться к тому, чтобы прыгнуть с парашютом. Спасибо еще раз!» - написал Блохин.

Акция «Елка желаний» продлится вплоть до новогодних каникул.