Парад планет и звездопад: что можно увидеть на небе в новогодние праздники

Новогодний парад планет
С 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года пройдет парад планет – явление, при котором сразу несколько планет Солнечной системы выстраиваются в одну линию. При этом само понятие «парад планет» не является астрономическим: для описания максимального сближения небесных тел по эклиптической долготе используют термин «соединение».
Различают малые парады, в которых участвуют до четырех планет включительно, и большие парады, когда на одной прямой собираются пять и более планет. Малые парады происходят примерно каждые 20 лет, а большие – гораздо реже.
В новогоднем параде планет конца 2021 – начала 2022 года примут участие Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и Венера. Меркурий и Плутон тоже выстроятся с другими планетами в «гирлянду», но их нельзя будет увидеть из-за ярких лучей Солнца.
В Московском планетарии сообщили, что новогодний парад планет можно будет увидеть на небе с 16:00 до 18:00 по московскому времени. При этом лучшее время для наблюдений – 17:00. После 18:00 Венера скроется за горизонтом, к 19:00 из виду пропадет Сатурн, а после 20:30 – Юпитер.
Удобнее всего будет наблюдать за явлением жителям юга России – там планеты окажутся выше всего над горизонтом.
Сближение Луны и Марса
31 декабря 2021 года Луна и Марс сблизятся в созвездии Змееносца – об этом сообщили в Московском планетарии.
Сближение планет – довольно частое явление: оно может происходить по нескольку раз в течение года. При этом значение имеет расстояние, которое остается между небесными телами. Так, 21 декабря 2020 года можно было увидеть редчайшее явление – «большое соединение» Юпитера и Сатурна: планеты оказались настолько близко друг к другу, что с Земли выглядели как единое целое.
В последний день 2021 года увидеть на небосклоне Луну и Марс неподалеку друг от друга можно будет только утром, с 7:00 до 8:00 по московскому времени.
Также в новогоднюю ночь произойдет затемнение Марса – его перекроет Луна. Однако увидеть это смогут только жители юга Австралии. Эксперты Московского планетария отметили, что такое начало года весьма символично, ведь в конце 2022 года произойдет редкое астрономическое явление – покрытие Марса Луной в его противостояние с Солнцем.
Звездопад Квадрантиды
3 января жителей Земли ожидает первый звездопад в 2022 году.
Квадрантиды – метеорный поток в созвездии Волопас, который ежегодно наблюдают с 28 декабря по 7 января. Обычно пик звездопада приходится на 3 и 4 января.
Ожидается, что в предстоящие новогодние праздники в пик активности Квадрантид на небе будет сверкать около 120 метеоров в час, то есть по одному-двум метеорам в минуту.
Наблюдать за звездопадом лучше всего 3 января, с полуночи до рассвета. Квадрантиды можно будет увидеть на всей территории России при отсутствии облаков на небе. Ожидается, что условия наблюдения за метеорами будут благоприятными, а Луна не помешает наслаждаться звездопадом.
Съемку из космоса будут использовать для развития туризма в России>>
Самое большое Солнце
4 января 2021 года Земля подойдет на максимально близкое расстояние к Солнцу. В этот день жители планеты смогут увидеть самый большой диск небесного светила в 2022 году: он будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля.
Приближение Земли к Солнцу станет возможным благодаря тому, что наша планета пройдет перигелий – ближайшую к светилу точку орбиты. Такое происходит лишь раз в год.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии