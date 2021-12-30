Парад планет и звездопад: что можно увидеть на небе в новогодние праздники

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С 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года пройдет парад планет – явление, при котором сразу несколько планет Солнечной системы выстраиваются в одну линию. При этом само понятие «парад планет» не является астрономическим: для описания максимального сближения небесных тел по эклиптической долготе используют термин «соединение».

Различают малые парады, в которых участвуют до четырех планет включительно, и большие парады, когда на одной прямой собираются пять и более планет. Малые парады происходят примерно каждые 20 лет, а большие – гораздо реже.

В новогоднем параде планет конца 2021 – начала 2022 года примут участие Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и Венера. Меркурий и Плутон тоже выстроятся с другими планетами в «гирлянду», но их нельзя будет увидеть из-за ярких лучей Солнца.

В Московском планетарии сообщили, что новогодний парад планет можно будет увидеть на небе с 16:00 до 18:00 по московскому времени. При этом лучшее время для наблюдений – 17:00. После 18:00 Венера скроется за горизонтом, к 19:00 из виду пропадет Сатурн, а после 20:30 – Юпитер.

Удобнее всего будет наблюдать за явлением жителям юга России – там планеты окажутся выше всего над горизонтом.

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