РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. Учитель английского языка Дубровицкой школы Вера Филимонова победила в муниципальном этапе областного конкурса «Учитель года Подмосковья» и представит Подольск на уровне области, сообщает администрация округа.

Завершился муниципальный этап областного конкурса «Учитель года Подмосковья». В конкурсном испытании «Круглый стол образовательных политиков» финалисты продемонстрировали понимание стратегических направлений развития образования. Также представили собственное видение конструктивных решений существующих проблем по теме «Школа: воспитание личности».

Подвела итоги и поздравила конкурсантов председатель комитета по образованию администрации округа и председатель жюри Надежда Фролова. Она отметила профессионализм лауреатов, их высокий уровень знаний, масштабность и оригинальность суждений.

Победителем стала учитель английского языка МОУ Дубровицкая СОШ имени Героя России А.Г. Монетова Филимонова. Среди лауреатов учитель начальных классов МОУ «СОШ 18 имени Подольских курсантов» Анна Сухочева, учитель русского языка МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов» Анна Тарасова, учитель истории и обществознания МОУ «Лицей 26» Евгения Филатова.

Комитет по образованию поздравил коллег и пожелал успехов Филимоновой в региональном этапе конкурса.