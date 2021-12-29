РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 дек. Председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов осмотрел готовность нового катка, который расположен возле Ледового дворца «Арена Мытищи», его откроют на днях, сообщил Гореликов в своем Instagram-аккаунте.
Он отметил, что остается несколько дней до открытия катка возле Ледового дворца «Арена Мытищи».
Традиционно общедоступные ледовые площадки будут работать на стадионах мытищинских спортивных комплексов.
Каток расположен по адресу: г. Мытищи, ул. Летная, 17.
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