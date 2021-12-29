РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 дек. Председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов осмотрел готовность нового катка, который расположен возле Ледового дворца «Арена Мытищи», его откроют на днях, сообщил Гореликов в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что остается несколько дней до открытия катка возле Ледового дворца «Арена Мытищи».

Традиционно общедоступные ледовые площадки будут работать на стадионах мытищинских спортивных комплексов.

Каток расположен по адресу: г. Мытищи, ул. Летная, 17.