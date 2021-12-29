РИАМО - 29 дек. Образовательные курсы от известных школ не позволят освоить профессию IT-специалиста с нуля, однако они могут помочь при самостоятельном изучении, сообщает Газета.ru.

Такого мнения придерживается директор российского офиса международного провайдера онлайн-обучения GoStudent Мария Кислова. Несмотря на это, она достаточно положительно оценила такое обучение.

«Это очень приличные курсы. Но вообще-то они не обучают, а, скорее, помогают в обучении: люди учатся сами, причем первые свои навыки в IT они получают еще в школе и развивают самостоятельно», – сказала Кислова.

Она также добавила, что сегодня профессию в этой сфере можно получить и без глубокого изучения языков программирования.

«В последние пару лет на рынке появилось достаточно много факультативных, прикладных курсов, где можно обучиться на scrum master'a, который отлаживает процессы в IT как Project Manager, получить навыки машинного обучения, нейронных сетей, искусственного интеллекта, который внедряется сейчас решительно везде – от телефонов до сложных машин», – поделилась Кислова.

При выборе курсов она рекомендовала обращать внимание на большое количество практики, возможность после обучения пройти собеседование в компании-партнере, а также удобный график занятий.