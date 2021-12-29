РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 дек. В городском округе Балашиха пропал 31-летний Максим Карпов, его разыскивают с 24 декабря, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 31-летний Максим Витальевич Карпов, городской округ Балашиха, Московская область. С 24 декабря 2021 года его местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Рост мужчины 170 сантиметров, он худощавого телосложения, брит наголо, глаза карие. Был одет в черную куртку, синие джинсы, черные ботинки, темно-синюю шапку.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.