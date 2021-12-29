РИАМО - 29 дек. Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании капитально отремонтировали платформу станции Бирюлево-Пассажирская Павелецкого направления. Там полностью изменили весь конструктив, сообщает пресс-служба компании.

На объекте появилось новое брусчатое покрытие, сходни для пассажиров отремонтировали. Старое ограждение пошло под замену. Обновили рабочие и перекрытия, блоки, лавочки и урны.

Станция стала доступной для маломобильных категорий граждан. Вдоль платформы уложили полосу безопасности, тактильную плитку со сходами.

Освещать станцию будет новая светодиодная система. Работы по реконструкции станции проводились в рамках программы по комплексному благоустройству, старые станции приводятся к единому стандарту комфорта.