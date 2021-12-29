РИАМО - 29 дек. В СМИ появилась информация о возможном подорожании ипотечных и потребительских кредитов для россиян, не поставивших прививку от коронавируса. Рост стоимости произойдет за счет удорожания страховки, сообщила эксперт проекта «За права заемщиков» ОНФ Александра Пожарская.

Коронавирус станет одним из рисков, который страховщики закладывают в стоимость полиса.

«Логично, что страховые компании при выдаче крупных, тем более обеспеченных займов хотят, что называется, «подстраховаться». И логично, что человек невакцинированный, не имеющий никакого иммунитета, будет в зоне риска. Он имеет все шансы заболеть коронавирусом и не справиться с обслуживанием крупного кредита», – заявила Пожарская в интервью радио Sputnik.

В этом случае обязательство по закрытию долга ляжет на страховую. Поэтому противникам вакцинации кредиты в перспективе действительно могут обойтись дороже, чем вакцинировавшимся людям.

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