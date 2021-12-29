РИАМО - 29 дек. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддерживает с президентом России Владимиром Путиным сугубо рабочие отношения, сообщает Федеральное агентство новостей.

«У меня есть отношения с руководством страны как у главы региона. Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства», - завил Кадыров во время прямого эфира в соцсети Instagram.

Глава Чечни признал, что у него есть связи, однако это проистекает из крепких отношений главы государства с отцом политика.

«Я думаю, что меня терпят, прощают и поддерживают благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи и Владимира Путина», - сказал Кадыров.

Ранее он достаточно неожиданно прокомментировал политику президента Украины Владимира Зеленского. Кадыров заявил, что антироссийские настроения могут привести к переходу части территорий Украины в состав РФ.