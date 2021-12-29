РИАМО - 29 дек. Чаще всего жители Москвы покупают новогодние елки с густой, направленной вверх кроной и длинными иглами. Наиболее популярным декором праздничных деревьев в Москве стали деревянные игрушки и гирлянды с подсветкой. Об этом сообщается в данных исследования, опубликованных на сайте компании AliExpress Россия.

Для украшения верхушки новогодней елки жители столицы чаще всего используют блестящие звезды, сплетенные из золотых или серебряных нитей.

В исследовании AliExpress приведены данные анализа покупок, которые производили жители 11 крупных городов России. Отмечается, что в зависимости от города менялись и предпочтения жителей в выборе новогодних елок.

Так, в Екатеринбурге люди чаще всего покупали средние искусственные ели светло-зеленого цвета, имитирующие зелень молодых деревьев и наборы по сборке рождественских венков.

Среди жителей Самары были наиболее популярны искусственные елки насыщенного зеленого цвета с пышной кроной и механизмом быстрой сборки.

Жители Краснодара отдавали предпочтение пушистым искусственным елкам с длинными иголками белого цвета, а жители Санкт-Петербурга чаще всего покупали елки под названием «Снежная королева» - такие искусственные деревья украшены шишками, ветками и искусственным инеем.

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