РИАМО - 1 янв. С начала 2022 года льготы и скидки на проезд по картам «Стрелка» предоставляются на всех автобусных маршрутах в Подмосковье, в том числе коммерческих. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

В пилотном режиме проект по предоставлению льгот и скидок для определенных категорий пассажиров был запущен в августе 2021 года в 5 муниципалитетах - Люберцах, Ленинском округе, Одинцове, Наро-Фоминске и Чехове. Сейчас проект распространили на весь регион.

Сэкономить на проезде теперь можно в 9,5 тыс. подмосковных автобусов. Льготы и скидки действуют более чем на 2 тыс. маршрутов.

Бесплатный проезд в подмосковном общественном транспорте предусмотрен для инвалидов, пенсионеров, некоторых категорий детей. Скидки предоставляются по картам «Стрелка учащегося» и обычным «Стрелкам».

Благодаря нововведению, подготовленному по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, проезд в автобусах стал доступнее для 7 млн жителей региона.

Кроме того, с нового года увеличились штрафные санкции для водителей и кондукторов, которые отказываются принять оплату проезда в безналичном формате или не выдают пассажиру билет. Наказание за такие нарушения выросло с 2 до 5 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что развитие общественного транспорта - один из приоритетных вопросов для региона. В рамках поддержания высоких стандартов транспортного обслуживания населения в Подмосковье планируют ввести рейтингование водителей автобусов.