РИАМО - 29 дек. В Дубне достроили проблемный жилой дом на улице Тверской. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В августе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал жильцам, что их дом достроят до конца года, и они получат ключи.

«В начале сентября 2021 года на объекте возобновились работы. Это стало возможным благодаря привлечению министерством жилищной политики региона нового инвестора, который взял на себя обязательства по достройке дома. Рада, что до конца года удалось завершить строительство и начать выдавать дольщикам долгожданные ключи», — сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Скоро все 111 дольщиков этого дома получат ключи от квартир. Первоначально этот дом должны были сдать в третьем квартале 2017 года. Но застройщик до конца не смог выполнить свои обязательства из-за возникших финансовых сложностей.

«Будем жить я, супруг и двое детей, кошка и собака. Комплект целый. Если честно, уже с трудом верилось, сейчас уже ощущение радости есть, потому что ключи в руках, осталось самое малое — сделать ремонт и переехать. Где и что стоять будет — придумали, а вот обои еще не выбрали, еще думаем», — сказала жительница Татьяна Молчанова.