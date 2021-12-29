РИАМО - 29 дек. Граждан РФ, которые сдают свои квартиры туристам, могут обязать платить налоги. Кроме того, их планируют поставить на учет и присудить идентификационные номера, сообщают «Известия».

Законопроект разработал депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в 2019 году. Документ предусматривает получение собственниками индивидуального регистрационного номера, который будет фигурировать во всех объявлениях о сдаче такого жилья в аренду. Также арендодателей зарегистрируют как операторов туристического сбора и обяжут платить налог в размере 4%.

Идею поддержали ФАС, Роспотребнадзор, Ростуризм и Минэкономразвития РФ. При этом необходимо не допустить попадание под понятие «туристского жилья» той недвижимости, которая сдается в долгосрочную аренду, а также заранее сформулировать правила формирования и ведения федерального реестра. Кроме того, законопроект должен не допускать возможность обойти действующий запрет на ведение гостиничного бизнеса в МКД.

Многие актуальные предложения по краткосрочной аренде жилья находятся вне правового поля. Владельцы не платят за них налоги и не гарантируют безопасность арендаторам. В Москве, Санкт-Петербурге и Казани свыше трети жилья, которое бронировали туристы в 2020 году, пришлось на квартиры и апартаменты.

«Если мы хотим, чтобы туротрасль стала безопасной, конкурентной и приносящей деньги в федеральный и региональные бюджеты, то необходимо принять подобный законопроект, как это уже сделали все европейские страны, где туризм дает 10% ВВП и выше», — отметил вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.

Доля «серого» рынка средств размещения до пандемии составляла примерно 60%, а сейчас доходит до 70-75%. По мнению экспертов, наиболее проблемными в плане «серой» аренды жилья являются Крым и Краснодарский край.

Как заявил автор законопроекта Вячеслав Фетисов, с поддержкой министерств и ведомств документ может быть одобрен парламентом уже весной.