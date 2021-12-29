РИАМО - 29 дек. По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, большая часть поездок из Москвы и в столицу запланирована на 30 декабря. В этот день будет пик пассажиропотока в авиагаванях и на вокзалах. Схожая ситуация ожидается в Санкт-Петербурге, сообщает Газета.ru.

В этот день столичными аэропортами воспользуются на 33% больше людей, чем обычно. Показатель в аэропорту Домодедово составит 65%, в Шереметьеве – 50%.

В Жуковском больше всего пассажиров будет 29 декабря, загруженность вырастет на 65%. Во Внукове существенных изменений не ожидается.

На вокзалах 30 декабря количество уезжающих вырастет на 100-150%. Исключением станет Павелецкий вокзал, где пик придется на 29 декабря.