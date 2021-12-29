РИАМО - 29 дек. Telegram-бот, помогающий получить разрешение на работу такси, запущен в Подмосковье. Бот поможет таксистам оформить услугу на региональном портале госуслуг, а также подскажет сроки выдачи разрешений и процедуру его аннулирования, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

Бот доступен по ссылке: https://t.me/taxi_mo_bot.

Отмечается, что срок получения разрешения на работу такси на территории Подмосковья составляет 5 рабочих дней. Разрешение выдается бесплатно сроком на 5 лет.

Также в Подмосковье установлен единый стандарт для машин такси, включающий в себя белый цвет автомобиля, наличие на боковых сторонах полос желтого цвета и темно-серой полосы на передней и задней стороне.