РИАМО (ЩЕКОВО) - 29 дек. В среду в Щелковском городском парке культуры и отдыха прошло открытие главного бесплатного катка, участие в открытии принял глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Поздравляю всех жителей с открытием этого замечательного катка, который был залит при содействии предпринимателей городского округа Щелкво. Теперь все любители зимних видов спорта могут регулярно приходить сюда и бесплатно кататься», - сказал Андрей Булгаков.

Каток будет работать ежедневно, для любителей покататься есть теплая раздевалка, где можно согреться и с удобством переодеться.

После открытия Андрей Булгаков за чашкой горячего чая у костра пообщался с жителями.