РИАМО - 1 янв. Россияне смогут вернуть часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. «Спортивный» налоговый вычет можно применить к расходам, понесенным с 1 января 2022 года, сообщается на сайте Госдумы.

Сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых возможно получить вычет, не должна превышать 120 тыс. рублей. Вернуть можно 13%. Оформление вычета происходит через работодателя или в налоговой инспекции, для этого необходимо предоставить кассовый чек и договор об оказании физкультурно-оздоровительных услуг.

Предполагается, что налоговый вычет повысит заинтересованность россиян в посещении фитнес-клубов. Кроме того, это благоприятно скажется на здоровье населения, которое пошатнулось во время пандемии коронавируса.

В России также действуют налоговые вычеты на обучение, лечение и так далее. Данные меры не только повышают качество жизни граждан, но и стимулируют развитие экономики.