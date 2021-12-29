РИАМО - 29 дек. Прокуратура Московской области поставила на контроль расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, возбужденного по факту смерти 11-летнего мальчика, замерзшего на улице в Дубне, сообщает пресс-служба ведомства.

27 декабря ребенок, имеющий особенности развития, в одиночку вышел из дома и направился к остановке, чтобы поехать в школу на спецавтобусе для детей, однако сел на другую маршрутку и уехал в неправильном направлении.

Выйдя на одной из незнакомых остановок, ребенок потерялся и ушел в сторону оврага у реки, где позже замерз насмерть.

Тело мальчика нашли лишь 29 декабря. Прокуратура и СК начали проверку обстоятельств гибели ребенка. Выяснилось, что семья мальчика состояла на учете ПДН, сам мальчик имел отставание в развитии и учился в спецшколе.

По факту произошедшего СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.