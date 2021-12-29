РИАМО - 29 дек. Известного видеоблогера Юрия Хованского освободили из СИЗО, ему изменили меру пресечения, сообщает ТАСС.

Ранее следователи ходатайствовали изменить блогеру меру пресечения с 8 января. Речь идет об изменении меры пресечения с ареста на запрет определенных действий.

Хованский — автор видеоблога на YouTube с 4,4 млн подписчиками. Он был задержан летом этого года. Причиной стала спетая им песня, в которой оправдал теракт в Театральном центре на Дубровке.

За это Хованскому предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Он был арестован.

Трагедия в московском Театральном центре на Дубровке произошла в октябре 2002 года. Группа боевиков захватила в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост» и служащих театра. Спустя почти трое суток произошел штурм здания, в результате которого террористы были уничтожены, а оставшиеся в живых заложники освобождены. В результате теракта погибли 130 человек.