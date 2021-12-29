РИАМО - 29 дек. 33% россиян набирают вес в период новогодних праздников. При этом среднестатистический новогодний ужин включает в себя около 2,5 тыс. калорий, а чтобы сжечь излишки калорий, набранные во время застолья, понадобится провести 4 часа на беговой дорожке или 5 часов на велотренажере. Результаты исследования сообщила пресс-служба компании Hasttings.

По словам нутрициолога и специалиста по функциональному питанию Марины Березовской, застолье не должно занимать главную роль в праздновании Нового года, а новогодний ужин лучше составить из мяса, рыбы, овощей и соусов собственного приготовления. В выборе сладкого также лучше отдать предпочтение домашней еде.

Специалист отметила, что после новогоднего застолья не стоит впадать в крайности и пытаться согнать вес в кратчайший срок – это будет стрессом для организма и лишь замедлит похудение.

«Не пытайтесь в бешеном ритме отработать все, что съедено. Такой авральный режим вгонит организм в стресс, а стрессовый гормон - кортизол блокирует сжигание жира. Входить в спортивный режим следует постепенно. Занятия на домашних тренажерах - ходьба на беговой дорожке или эллипсе будут очень кстати. Даже 20-30 минут умеренной нагрузки принесут пользу», - сказала Березовская.