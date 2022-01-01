РИАМО - 1 янв. С начала января в России изменился минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Он вырос с 12 792 рублей до 13 890 рублей в месяц, сообщается на сайте Госдумы.

Величина прожиточного минимума по стране на душу населения увеличена до 12 654 рублей. Для трудоспособного населения она теперь составляет 13 793 рубля, пенсионеров — 10 882 рубля, детей — 12 274 рубля.

Теперь 19 млн россиян будут получать повышенные соцвыплаты и зарплаты, размер которых рассчитывается исходя из прожиточного минимума и МРОТ.

Россияне отныне будут получать пенсии по инвалидности в беззаявительном порядке. Не требуется и писать заявление на соцдоплату к пенсии.

Также с 2022 года жителей будут информировать о действующих льготах при личном посещении МФЦ и органов власти.

В стране вступили в силу нормы, предусматривающие индексацию маткапитала по фактической, а не прогнозной инфляции. Выплата будет пересматриваться 1 февраля каждого года.

В России теперь больше семей могут получать ежемесячное пособие на первого и второго ребенка в возрасте до 3 лет. Повышен и размер выплаты - он равняется прожиточному минимуму для детей на год обращения за этой мерой соцподдержки.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой декабрьской пресс-конференции заявил, что в стране необходимо создать полную цепочку поддержки материнства и детства, устранив при оказании мер поддержки разрывы, связанные с возрастом ребенка.

Также российский лидер не раз подчеркивал, что вопрос демографии является одним из главнейших в ближайшей перспективе. Сейчас эта проблема в стране носит системообразующий экономический характер.