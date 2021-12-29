РИАМО - 29 дек. Лидер КНДР Ким Чен Ын скинул лишние килограммы. Фотографией поделилось британское СМИ. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Изначально фото изменившегося корейского лидера показало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Там сравнили внешний вид политика в 2019 и 2020 годах с тем, как он выглядит сейчас.

Авторы утверждают, что Ким Чен Ын потерял не менее десяти килограммов, тогда как на старых снимках он выглядит намного полнее.

Ким Чен Ын правит страной с 2011 года. Весной этого года у него состоялись переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча прошла на острове Русский 25 апреля.