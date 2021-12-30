Невзирая на пандемию, Подмосковье достойно завершает год, заняв лидерские позиции в ряде федеральных рейтингов. Какие проекты реализовали на территории Московской области в 2021 году и улучшения каких показателей удалось достичь, читайте в материале РИАМО.
Развитие экономики
В 2021 году, невзирая на продолжение пандемии, Московская область активно развивалась: по словам губернатора региона Андрея Воробьева, доходы Подмосковья выросли на 21% за год.
Благодаря развитию экономики и промышленности власти расширили возможности реализации инфраструктурных проектов и предоставления услуг. Мощная экономика позволяет создавать в регионе рабочие места: как подчеркнул губернатор Московской области, в 2021 году в Подмосковье появилось 60-70 тысяч новых рабочих мест.
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Масштабные дорожные проекты
Летом 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин открыл движение в полном объеме на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). С вводом последнего участка магистрали от Калужского до Симферопольского шоссе проезд по трассе стал доступен на всем протяжении автодорожного кольца. Также было запущено движение по развязкам на пересечении ЦКАД-4 и М-5 «Урал», ЦКАД-5 и М-10 «Россия».
Благодаря единому кольцу, связывающему область, жителям региона и туристам стало удобнее перемещаться из города в город. Магистраль также будет способствовать созданию многофункциональных зон, на которых планируют разместить объекты придорожного сервиса.
По расчетам экспертов, рядом с ЦКАД появится порядка сотни точек роста, которые дадут более 50 тысяч новых рабочих мест.
Небывалые объемы строительства
В 2021 году Московская область впервые вышла на второе место в стране по объему строящегося жилья, заняв позицию после Москвы.
По данным аналитического центра «Дом.рф», застройщики Подмосковья в ноябре запустили проекты многоквартирного строительства площадью 497 тысяч квадратных метров. Портфель строящейся жилой недвижимости в регионе достиг почти 9,7 миллиона квадратных метров: впервые по этому показателю Подмосковью удалось обогнать Санкт-Петербург.
Как сообщают в пресс-службе министерства жилищной политики региона, в 2021 году порядка 3 тысяч покупателей квартир в новостройках Московской области получили приветственные подарочные комплекты «Новоселы Подмосковья» вместе с ключами от нового жилья.
Напомним, подпроект «Новоселы Подмосковья» создан в рамках проекта правительства региона «Чуткая власть». В подарочный комплект для покупателей квартир в новостройках региона входят справочник с информацией о муниципалитете и телефонами и адресами социально значимых объектов, скидочные карты от торговых сетей и брошюра с уникальными предложениями.
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Снос аварийных и самовольных построек
Подмосковье наращивает объемы ликвидации недостроенных, аварийных и самовольных построек. Если в начале пути, в 2018 году, было устранено порядка 140 объектов, то в 2021 — более 1,3 тысячи.
В общей сложности за последние четыре года в Подмосковье выявили почти 6 тысяч объектов незавершенного строительства, из которых на сегодняшний день ликвидировали уже почти 3,3 тысячи. Часть из них снесли — почти 1,8 тысячи. Достроили и привели в соответствие современным нормам 1,5 тысячи объектов.
Устранение проблемных, недостроенных и брошенных строений вызывает повышенный интерес жителей Подмосковья. В связи с этим на портале «Добродел» создали специальный раздел-категорию, где жители могут оставлять соответствующие заявки.
Среди наиболее масштабных строений, которые снесли в 2021 году, министр отметил полуразрушенный корпус бывшей Ликинской прядильно-ткацкой фабрики. На портал «Добродел» поступали жалобы жителей города Ликино-Дулево с просьбой установить ограждение вокруг объекта для обеспечения безопасности. В результате здание ликвидировали.
Также запомнился снос аварийного жилого дома на Первомайском проезде в Балашихе. Объект долгое время доставлял неудобства жителям квартала. В декабре здание снесли, в настоящий момент на площадке продолжают убирать строительный мусор.
Ключи для обманутых дольщиков
Подмосковье продолжает активно возвращать жилье обманутым дольщикам. В 2021 году региональный Фонд защиты прав дольщиков принял права застройщика, заключил договоры на проектно-изыскательские работы и возобновил строительство 75 домов.
Первые ключи фонд начнет выдавать уже в середине 2022 года, основная же масса дольщиков сможет отпраздновать новоселье в 2023 году. Всего к концу 2022 года фонд будет участвовать в строительстве 410 тысяч квадратных метров жилья, в которых приобрели квартиры более 6,5 тысяч дольщиков.
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Лидерство в «зеленом» рейтинге
Еще два года назад в Подмосковье более 20 мусорных полигонов источали неприятный запах. По поручению губернатора в Московской области закрыли все свалки — вместо них начали работу десять современных комплексов по переработке отходов, оснащенных оптическими сепараторами и современным оборудованием.
В муниципалитетах региона установили порядка 170 тысяч синих и серых мусорных баков для сортировки отходов. Кроме того, в области оборудовали 62 тысячи контейнерных площадок и 54 пункта по утилизации крупногабаритных отходов «Мегабак». Новая система обращения с мусором дает свои плоды: в настоящий момент уже более 5,5 миллиона жителей Подмосковья сортируют отходы.
Сейчас на территории Московской области работают семь региональных операторов по вывозу отходов и 1,2 тысячи мусоровозов. Кроме того, в регионе действует система электронного талона на вывоз определенных видов мусора и онлайн-мониторинга за местами сбора отходов. Также в области развивается сеть «ЭКОпункт» по приему тары в обмен на бонусные баллы: около 300 специальных аппаратов установили в школах, торговых центрах и различных учреждениях.
По итогам 2021 года Московская область признана лучшей в стране в сфере обращения с отходами — она заняла первое место в «зеленом» рейтинге Российского экологического оператора.
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