РИАМО - 29 дек. Предстоящей ночью, с 29 на 30 декабря, температура воздуха в Москве составит минус 14-12 градусов, в Подмосковье – минус 15-10 градусов. Это будет последняя холодная ночь уходящего года, сообщается на сайте «Метеоновости».

Уже следующая ночь станет более теплой – минус 12-7 градусов. Днем 31 декабря в столице будет всего минус 5-3 градуса, по области - минус 8-3. Потепление будет сопровождаться небольшим снегом.

Теплой будет и праздничная ночь. В первый день нового года столбики термометров подберутся к отметке в минус 1 градус.

Со 2 января температура снова поползет вниз. К нынешним показателям погода вернется уже к 3 января.

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