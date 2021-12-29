РИАМО - 29 дек. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в формате «один на один», передает РИА Новости.

Встреча проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Перед началом переговоров Путин лично заехал за Лукашенко на автомобиле Mercedes.

«Да, идут (личные переговоры - ред.)», — ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам на соответствующий вопрос.

По данным СМИ, после переговоров лидеры двух стран планируют вместе сыграть в хоккей.