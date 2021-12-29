РИАМО - 29 дек. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1 342 случая заболевания коронавирусом. Наибольшее число заболевших официально зарегистрировали в Истре (111), Дмитровском округе (82), Люберцах (80), Сергиево-Посадском округе и Красногорске (по 73) и Балашихе (70), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

66 случаев коронавируса за сутки выявили в городском округе Пушкинский, 54 – в Домодедове, по 50 – в Одинцовском и Орехово-Зуевском округах, 43 – в Мытищах, 42 – в Королеве, 37 – в Электростали, 36 – в Серпухове, по 32 – в Ленинском и Раменском округах, 31 – в Коломне, 30 – в Подольске.

29 случаев заболевания зафиксировали в Волоколамском округе, 24 – в Клину, 22 – в Воскресенске, 20 – в Реутове, по 19 – в Ивантеевке, Чехове и Солнечногорске, 18 – в Лобне, по 16 – в Дзержинском и Дубне, 15 – в Кашире, по 14 – в Долгопрудном и Жуковском, по 13 – в Богородском округе, Щелкове и Павловском Посаде.

10 заражений Covid-19 выявили в Зарайске, по 6 – в Ступине и Шаховской, по 5 – в Егорьевске, Черноголовке и Электрогорске, по 4 – в Котельниках и Луховицах, по 3 – в Рузском округе, Озерах и Краснознаменске, по 2 – в Наро-Фоминском округе, Талдомском округе, Лотошине, Лыткарине и Серебряных Прудах, по 1 - в Химках и Шатуре.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Можайском округе, Бронницах, Власихе, Звездном городке, Красноармейске, Лосино-Петровском, Молодежном, Протвине, Пущине, Рошале и Фрязине.

С начала пандемии в Московской области выявлено 639 270 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 007 человек. Выздоровели и выписались 588 590 человек.

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