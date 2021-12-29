РИАМО - 29 дек. В Дубне обнаружили тело замерзшего насмерть 11-летнего мальчика, пропавшего по пути в школу. Следствие возбудило уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По информации правоохранителей, 27 декабря ребенок отправился в школу на автобусе, выйдя на остановке он пошел в район Левого берега Дубны, но до образовательного учреждения не добрался.

Тело мальчика нашли возле реки Южная Канава, он умер от переохлаждения.

Следователи и криминалисты осмотрели место, допросили семью и свидетелей, отследили путь ребенка по камерам. В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, изучаются условия, в которых жил мальчик. Причины и условия гибели ребенка устанавливаются.

Замерзший насмерть мальчик из Дубны был из неблагополучной семьи>>