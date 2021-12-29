РИАМО - 29 дек. Движение автомобильного транспорта на нескольких дорожных участках в столичных ЦАО, ЮЗАО, ТиНАО и ЗелАО ограничат в ночь с 31 декабря по 1 января в связи с запуском праздничных фейерверков, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

С 23:30 до 00:15 движение автомобилей будет ограничено в ЦАО. Машины не смогут проехать по Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту, а также улицам Варварка, Ильинка, Москворецкая и Васильевскому спуску. Также возможно ограничение в движении транспорта по Раушской и Софийской набережным.

С 00:50 до 01:10 будет закрыта одна из дорог в ЮЗАО. Автомобили не смогут проехать по улице Кадырова от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи.

Также в это время перекроют движение на нескольких участках ТиНАО. Машины не смогут проехать по проектируемому проезду № 5562 от проектируемого проезда № 6455 до Валуевского шоссе, улице Физической от Калужского шоссе до улицы Солнечной и улице Центральной от дома 26 до улицы Солнечной.

Кроме того, в указанный период закроют ряд дорожных участков в ЗелАО. Автомобили не смогут проехать по Озерной аллее от Центрального до Георгиевского проспекта д.5 с.2, Центральному проспекту от к301А до к241, улицам Летчика Полагушина и Юности в районе пересечения с Центральным проспектом.

ГИБДД рекомендует водителям личного транспорта заранее продумывать маршрут с учетом временных ограничений.