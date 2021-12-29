РИАМО - 29 дек. Тело 11-летнего школьника, насмерть замерзшего по дороге в школу в Дубне, смогли заметить в снегу по отблеску от куртки, сообщает РЕН ТВ.

27 декабря мальчик Максим, имеющий особенности развития, в одиночку вышел из дома и направился к остановке, чтобы поехать в школу на спецавтобусе для детей, однако сел на другую маршрутку и уехал в другом направлении. Выйдя на одной из незнакомых остановок, ребенок потерялся и ушел в сторону оврага у реки, где позже замерз насмерть.

Пропавшего мальчика стали искать полицейские и добровольцы. Днем поиски не давали результатов из-за метели: следы ребенка занесло снегом. Обнаружить тело мальчика удалось лишь 29 декабря – куртка мальчика отразилась от луча фонарика поисковиков.

Прокуратура и СК начали проверку обстоятельств гибели ребенка. Выяснилось, что семья мальчика состояла на учете ПДН, сам мальчик имел отставание в развитии и учился в спецшколе.

На семью погибшего школьника неоднократно жаловались соседи, помимо него в ней воспитывались еще четверо детей. Мать ребенка ранее привлекалась к уголовной ответственности.

Замерзший насмерть мальчик из Дубны был из неблагополучной семьи>>