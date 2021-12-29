РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. На территории городского округа Люберцы организовали почти 300 спортивных мероприятий за 2021 год, сообщил руководитель комитета по физической культуре и спорта администрации городского округа Люберцы Владимир Сурков на подведении итогов во Дворце спорта «Триумф».

«Вот подошел к завершению очередной год. Он был сложным и в то же время динамичным в развитии физической культуры и спорта нашего округа. <...> За прошедший 2021 год в соответствии с единым календарным планом физической культуры и спорта мероприятий городского округа Люберцы на территории округа прошло 290 спортивных мероприятий, 230 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, 17 физкультурно-спортивных фестивалей и праздников, 8 физкультурных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья», — сказал Сурков.

Он добавил, что в рамках программы «Спорт — в каждый двор!» организовали 10 мероприятий. Также 25 раз провели сдачи нормативов ГТО, в которых поучаствовали более 32 тыс. человек.