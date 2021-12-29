РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. Подозрение на бешенство выявили у собаки в микрорайоне Климовск Подольска, сообщает администрация округа.

ГБУ ветеринарии Московской области «Территориальное ветеринарное управление №5» сообщает о подозрении на бешенство собаки на территории дома в микрорайоне Климовск на улице Рощинская, 19.

Если кого-то укусила собака, кошка или напало дикое животное, необходимо немедленно обработать место укуса, промыв водой с мылом для удаления слюны с вирусом бешенства. Затем обработать 70% спиртом или 5% спиртовым раствором йода. В этот же день нужно обратиться в травматологический пункт для получения первой прививки против бешенства. Врач травматологического пункта назначит курс лечения, как правило из шести прививок. В отдельных случаях при опасных повреждениях назначают комплексное лечение: не только прививки, но и антирабический иммуноглобулин, который вводится перед прививкой в стационаре.

Важной составляющей профилактики бешенства служит иммунизация домашних животных, которая проводится ежегодно государственной ветеринарной службой бесплатно. В случае возникновения подозрений на заболевание животных бешенством гражданам необходимо обращаться в ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление №5», контактный телефон: 8(496)754-78-61.