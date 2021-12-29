РИАМО - 29 дек. Писатель, режиссер, актер театра и кино Евгений Гришковец возглавил Общественный совет при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), сообщается в Telegram-канале Общественной палаты России.

«Евгений Гришковец избран председателем Общественного совета при ФСИН», – сообщили в ОП РФ.

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что «председателем должен стать человек, известный не только в рамках УИС, но и всем гражданам».

За кандидатуру Гришковца проголосовали единогласно. В мероприятии также принимал участие глава ФСИН Аркадий Гостев.

Гришковец — российский драматург, театральный режиссер и киноактер, музыкант, писатель и телеведущий.