РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 дек. Три построенных в этом году инвестиционных детских сада суммарной мощностью почти 600 мест введены в эксплуатацию и передаются на баланс городскому округу Мытищи, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Годин в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что были определенные сложности с обеспечением системой «Безопасный регион» детсада в ЖК «Пироговская ривьера», но сейчас все замечания устранены, объект успели ввести до Нового года, так же, как две других новостройки – в городских микрорайонах №№29 и 17А.

Детскому дошкольному образовательному учреждению на 225 мест в микрорайоне Пироговский присвоили имя «Умка», его открытия с нетерпением ждут жители всего микрорайона и, в первую очередь – новоселы «Пироговской ривьеры». В микрорайоне №29 введен в эксплуатацию современный встроенно-пристроенный детский сад на 160 мест. Проект интересен тем, что дошкольное учреждение разместилось на двух первых этажах жилого комплекса, причем под детский сад они планировались изначально.

Детское дошкольное образовательное учреждение на 200 мест ввели в микрорайоне №17А, ЖК «Новое Медведково» (застройщик – ООО «Осенний квартал»). Здесь в рамках инвест-контракта приступают к строительству общеобразовательной школы на 1 735 учеников – на сегодняшний день это самая крупная школа из тех, что построены и строятся на территории нашего округа. Ведется проектирование третьего детского сада на 260 мест, всего в ЖК «Новое Медведково» будут работать пять детских садов общей емкостью более 1000 мест.