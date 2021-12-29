РИАМО - 29 дек. Почти 13 млн рублей штрафов выписала за год Госжилинспекция Подмосковья по результатам проверок внутридомового газового оборудования, сообщает пресс-служба ведомства.

Глава надзорного ведомства Ольга Федина подчеркнула, что специалисты проверили оборудование практически в 100% газифицированных домов области. За год инспекторы составили 875 протоколов о нарушениях в содержании и обслуживании сетей и выписали в адрес управляющих организаций 12 млн 842 тыс. рублей штрафов.

«Проверки, которые мы проводим, необходимы, чтобы повысить качество обслуживания ВДГО и ВКГО и напомнить всем ответственным сторонам их обязанности. Так, заключение договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудование является обязанностью и личной ответственностью каждого собственника», — сказала Федина.

По ее словам, упрощает этот процесс онлайн-сервис через портал «Добродел». Оформить договор на обслуживание ВКГО можно дома.

При этом нарушений не обнаружили во Власихе, Восходе, Звездном городке, Краснознаменске, Лыткарине, Лотошине и Черноголовке.