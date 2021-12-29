РИАМО - 29 дек. Медики госпитализировали мужчину с колото-резаными ранениями в городском округе Подольск. Нападавший был задержан полицейскими, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

С тяжелыми ранениями 25-летний пострадавший был доставлен в больницу. Правоохранители задержали 22-летнего юношу, который совершил нападение. Отмечается, что инцидент произошел после внезапно возникшей ссоры.

Сейчас злоумышленник находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело.