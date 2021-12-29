РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 дек. В городском округе Мытищи утвердили график работы пунктов вакцинации от Covid-19 городской клинической больницы в ТЦ в дни новогодних праздников, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В наличии имеются вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «Спутник-лайт».

31 декабря с 12:00 до 18:00 прививку можно сделать в торговом центре «Перловский»; 2 января с 10:00 до 15:00 - в ТЦ «4Daily», 3 января с 12:00 до 20:00 - в ТЦ «Красный Кит»; 4 января с 12:00 до 20:00 - в ТЦ «4Daily»; 5 января с 12:00 до 20:00 - в ТЦ «Красный Кит». Вакцинироваться можно будет и 6 января с 12:00 до 20:00 в ТЦ «4Daily»; 8 января с 12:00 до 20:00 - в ТЦ «Перловский»; 9 января с 10:00 до 15:00 - в ТЦ «Красный Кит».

Перед процедурой проводится осмотр терапевтом. Вакцинация в пунктах в торговых центрах проводится без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

С начала вакцинации в Мытищах прививку от коронавируса сделали свыше 157 000 человек, из них люди старше 60 лет - 36 664. Ревакцинацию вакциной «Спутник лайт» прошло 13 523 человек.