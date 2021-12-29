РИАМО - 29 дек. Бригада скорой помощи госпитализировала 31-летнего мужчину с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. Полицейские задержали нападавшего, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Нападение произошло в городском округе Люберцы. После внезапно возникшей ссоры 26-летний гражданин напал на пострадавшего и нанес ему проникающее колото-резаное ранение.

Полиция задержала злоумышленника, в отношении него возбуждено уголовное дело.