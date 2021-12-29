РИАМО - 29 дек. В Одинцове 31 декабря пройдет традиционная Манжосовская лыжная гонка, которая является одним из старейших спортивно-массовых мероприятий, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования пройдут в парке имени Ларисы Лазутиной. В них примут участие 500 человек. Число участников ограничено из-за пандемии, как и в прошлом году. Раньше в соревнованиях участвовали до 3 тыс. человек.

В этом году регистрация на соревнования продлилась всего 23 минуты – за это время разобрали все слоты.

Впервые гонка прошла в 1969 году, и с тех пор соревнования собирают лучших лыжников Подмосковья и столицы. Участниками Манжосовской гонки становятся спортсмены в возрасте от 3 до 90 лет. Соревнования проводятся в разных возрастных категориях. Обычно самым массовым и зрелищным становится мужской масс-старт на 18 км.

Кроме того, гонка проводится на дистанциях 600 м, 3 км, 6 км и 12 км.

Выдача стартовых номеров будет проводиться в 08:30 – 12:30. Соревнования откроются в 10:00. Старт на дистанции 600 м будет дан в 10:00 – 10:50, на дистанции 3 км — в 11:00 – 11:30, 6 км — 11:40 – 12:00, 12 км — 12:10 – 12:50, на дистанции 6 км — 12:20 - 12:50, 18 км — 13:00 – 13:10.