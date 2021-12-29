РИАМО - 29 дек. Из своей квартиры в Раменском городском округе с тяжелыми травмами был доставлен в больницу 31-летний мужчина. На него напали на лестничной площадке дома, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Мужчину госпитализировали вечером 26 декабря. За совершенное нападение сотрудники полиции задержали 46-летнего гражданина. Он напал на пострадавшего в подъезде из-за внезапно возникших неприязненных отношений.

Злоумышленник уже задержан. Сейчас он находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело.